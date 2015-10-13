Автоматизация Рекламного агенства

Программный продукт предназначен для автоматизации работы Рекламного агентства.
Основные функции:
- Редактирование различных справочников: материалов, единиц измерения, организаций, физических лиц, банков, персонала, кодов бюджетной классификации, рекламных щитов и др.
- Регистрация операций: прихода-расхода материалов, прихода-расхода товаров (работ, услуг), оформления доверенностей, платежей по расчетному счету, платежей по кассе, оформления договоров на изготовление рекламной продукции, оформления договоров на аренду рекламных щитов.
- Расчет стоимости выполнения заказа по видам работ.
- Расчет количества материала, требуемого для выполнения заказа (включая расчет периметра и площади геометрических фигур, нарисованных в Corel Draw).
- Сравнение теоретического и фактического расхода материала для выполнения заказов.
- Отслеживание неоплаченных договоров.
- Формирование множества отчетных форм: платежных поручений, кассовых ордеров, счетов фактур, договоров, актов, доверенностей, сопроводительных записок на заказы, сводных и аналитических ведомостей и др.
- Контроль не занятых рекламных поверхностей.
- Формирование книги покупок и книги продаж.
- Импорт-экспорт платежных поручений из системы клиент-банк.
- Расчет заработной платы персонала (повременная, позаказная, смешанная).
операции, а также ограничен или разрешен доступ к различным программным модулям.
База данных реализована на Firebird.