Автоматизация Рекламного агенства

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10 лет назад
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Программный продукт предназначен для автоматизации работы Рекламного агентства.

Основные функции:

  • Редактирование различных справочников: материалов, единиц измерения, организаций, физических лиц, банков, персонала, кодов бюджетной классификации, рекламных щитов и др.
  • Регистрация операций: прихода-расхода материалов, прихода-расхода товаров (работ, услуг), оформления доверенностей, платежей по расчетному счету, платежей по кассе, оформления договоров на изготовление рекламной продукции, оформления договоров на аренду рекламных щитов.
  • Расчет стоимости выполнения заказа по видам работ.
  • Расчет количества материала, требуемого для выполнения заказа (включая расчет периметра и площади геометрических фигур, нарисованных в Corel Draw).
  • Сравнение теоретического и фактического расхода материала для выполнения заказов.
  • Отслеживание неоплаченных договоров.
  • Формирование множества отчетных форм: платежных поручений, кассовых ордеров, счетов фактур, договоров, актов, доверенностей, сопроводительных записок на заказы, сводных и аналитических ведомостей и др.
  • Контроль не занятых рекламных поверхностей.
  • Формирование книги покупок и книги продаж.
  • Импорт-экспорт платежных поручений из системы клиент-банк.
  • Расчет заработной платы персонала (повременная, позаказная, смешанная).
По виду деятельности реализовано несколько типов автоматизированных рабочих мест: кладовщик, бухгалтер и администратор. Для каждого рабочего места и пользователя определены разрешенные и запрещенные

операции, а также ограничен или разрешен доступ к различным программным модулям.

База данных реализована на Firebird.