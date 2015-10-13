Автоматизация Рекламного агенства

Программный продукт предназначен для автоматизации работы Рекламного агентства.

Основные функции:

Редактирование различных справочников: материалов, единиц измерения, организаций, физических лиц, банков, персонала, кодов бюджетной классификации, рекламных щитов и др.

Регистрация операций: прихода-расхода материалов, прихода-расхода товаров (работ, услуг), оформления доверенностей, платежей по расчетному счету, платежей по кассе, оформления договоров на изготовление рекламной продукции, оформления договоров на аренду рекламных щитов.

Расчет стоимости выполнения заказа по видам работ.

Расчет количества материала, требуемого для выполнения заказа (включая расчет периметра и площади геометрических фигур, нарисованных в Corel Draw).

Сравнение теоретического и фактического расхода материала для выполнения заказов.

Отслеживание неоплаченных договоров.

Формирование множества отчетных форм: платежных поручений, кассовых ордеров, счетов фактур, договоров, актов, доверенностей, сопроводительных записок на заказы, сводных и аналитических ведомостей и др.

Контроль не занятых рекламных поверхностей.

Формирование книги покупок и книги продаж.

Импорт-экспорт платежных поручений из системы клиент-банк.

Расчет заработной платы персонала (повременная, позаказная, смешанная).

По виду деятельности реализовано несколько типов автоматизированных рабочих мест: кладовщик, бухгалтер и администратор. Для каждого рабочего места и пользователя определены разрешенные и запрещенные

операции, а также ограничен или разрешен доступ к различным программным модулям.

База данных реализована на Firebird.