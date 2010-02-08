CleanCSV
Прикладное ПО
Добавлена252 просмотра
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сложный параметрический, настраиваемый поиск в больших объемах данных. Интенсивное использование нетривиальных Regex выражений, работа с форматом CSV, оптимизация проиводительности (программа работает на 100% мощности ЦПУ около 10 минут)