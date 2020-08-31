Comfy recorder
Проект простой и эффективной программы для записи видео с веб-камеры. Свободно распространяемое/в перспективе с открытым исходным кодом.
Демо-версия
#СКАЧАТЬ версия 0.1b win32 (требующийся .NET Framework устанавливается автоматически при необходимости)
С облака "dropbox" https://dl.dropbox.com/s/9s647fznbz1gq7m/setup_comfy-recorder_0.1.exe
С google drive https://drive.google.com/open?id=0B1NbTT6AjqBpRWNEMnpzTUlFczQ&fbclid=IwAR3AfWCuoCoAxZD3m0eEZO5w5UW9fsfxC96QUNJgSDreOXxcoKKA_OwEf5I
Подробнее.
doc: https://docs.zoho.eu/file/u7ogw7c5f4f212dbc489c829968b686218410
doc mirror: https://docs.google.com/document/d/1CUYkLT9_NMPhvXwu_M6IfSw9sMjJNibybMDAknbTCtY/edit?usp=sharing
facebook note: https://www.facebook.com/notes/calign-soft/comfy-recorder/431151713931989/