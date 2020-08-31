serfium-project

Проект приложения программируемого автоматического браузера на основе google chromium.

Этот автоматический браузер разбирает все загружаемые в него web-страницы на элементы - строит деревья из элементов для всех web-страниц. Соответственно со всеми web-страницами и их элементами можно осуществлять различные действия и самое главное, что все эти действия можно запрограммировать с помощью специального не сложного скрипта - serf script'а.

Подробнее.

doc: https://docs.zoho.eu/file/u7ogw9de43e45ab784662ba535128a94c8d7e

doc mirror: https://docs.google.com/document/d/1NVPorIRJfYImUrVkK2N2GBWkPRUX8pcLbtVYB7A9umQ/edit?usp=sharing

facebook note: https://www.facebook.com/notes/calign-soft/serfium-project-вводное/621951904851968/