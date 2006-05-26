Custom Telegram Bot Цитаты, советы, случайные фразы
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15 дней назад
Я создаю Telegram-ботов на Python с использованием Aiogram.
Один из примеров — бот с цитатами, который:
Присылает случайную цитату по команде или по кнопке
Работает стабильно 24/7
Можно адаптировать под любые тексты (мудрые мысли, советы, шутки и т.д.)
Сделаю кастомного Telegram-бота для вас или вашего проекта:
FAQ/меню/ответы
Автоматизация
Рассылка сообщений
Сбор данных и формы
Напишите — обсудим, что вам нужно!