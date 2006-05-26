Custom Telegram Bot Цитаты, советы, случайные фразы

Я создаю Telegram-ботов на Python с использованием Aiogram.

Один из примеров — бот с цитатами, который:

Присылает случайную цитату по команде или по кнопке

Работает стабильно 24/7

Можно адаптировать под любые тексты (мудрые мысли, советы, шутки и т.д.)

Сделаю кастомного Telegram-бота для вас или вашего проекта:

FAQ/меню/ответы Автоматизация Рассылка сообщений Сбор данных и формы

Напишите — обсудим, что вам нужно!