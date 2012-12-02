Электронный календарь памятных дат и праздников Ро

http://russiancalendar.ru/

Электронный календарь памятных дат и праздников России и Новосибирской области

сайт поддержки: http://russiancalendar.ru/

описание: http://russiancalendar.ru/info

Базовая функциональность приложения – напоминание о событиях и вывод на экран информации о любом событии по требованию пользователя. Приложение предусматривает возможность разделения событий на группы и поддерживает сопоставление каждому событию как основного описания, так и дополнительных материалов по тематике события. Все данные хранятся в файлах .xml и .html

Целевая аудитория программы – преподаватели образовательных учреждений, сотрудники общественных организаций и другие люди, которым может быть полезна информация о государственных праздниках, мероприятиях, проводимых администрацией города или области, и памятных датах.