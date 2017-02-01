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Java - программа "First-Follow" предназначена для анализа грамматик на предмет их соответствия классу LL-1.
Программа позволяет найти множества First и Follow для каждого нетерминала грамматики, а так же рассчитать таблицу анализа для построения предиктивного синтаксического анализатора.