Google Sheets. Ресторан-замовлення.

Программа прискоренного формування меню для проведення урочистих заходів чи інших подій в закладах громадського харчування: кафе, ресторанах, піцеріях, їдальнях. Функціонал програми можна розширити чи, навпаки, спростити з урахуванням особливостей та вимог менеджерів відповідного закладу.