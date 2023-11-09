Google Sheets. Ресторан-замовлення.
Прикладное ПО
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месяц назад
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Программа прискоренного формування меню для проведення урочистих заходів чи інших подій в закладах громадського харчування: кафе, ресторанах, піцеріях, їдальнях. Функціонал програми можна розширити чи, навпаки, спростити з урахуванням особливостей та вимог менеджерів відповідного закладу.