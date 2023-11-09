MS Excel. Управление задолженностью

Прикладное ПО
Добавлена
месяц назад
1 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Основные возможности:

- выбор языка интерфейса: EN, RU, UA

- установка валюты: USD, RUB, UAH, EUR, GBP

- выбор схемы погашения: дифференцированная, аннуитет(кол.), аннуитет(размер платежа)

- ввод / изменение / удаление параметров долговых обязательств, графиков погашения

- визуализация показателей: круговая / секторальные / столбиковые диаграммы. 

 

Требования:

OS Windows 7-11;

MS Excel 2010-2024 ( 365 )