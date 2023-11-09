MS Excel. Управление задолженностью
Прикладное ПО
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месяц назад
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Основные возможности:
- выбор языка интерфейса: EN, RU, UA
- установка валюты: USD, RUB, UAH, EUR, GBP
- выбор схемы погашения: дифференцированная, аннуитет(кол.), аннуитет(размер платежа)
- ввод / изменение / удаление параметров долговых обязательств, графиков погашения
- визуализация показателей: круговая / секторальные / столбиковые диаграммы.
Требования:
OS Windows 7-11;
MS Excel 2010-2024 ( 365 )