Графические тесты генераторов ПСП

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Графические тесты генераторов ПСП.jpg

Графические тесты для генераторов псевдослучайных последовательностей.

Функции:

- входная последовательность считывается из файла;

- печать результатов тестов;

- сохранение результатов тестов в графическом файле;

- масштабирование графиков.

Реализованные тесты:

- гистограмма распределения элементов;

- распределение на плоскости;

- проверка серий;

- проверка на монотонность;

- битовая автокорреляционная функция;

- символьная автокорреляционная функция;

- профиль линейной сложности;

- графический спектральный тест.

Язык разработки: C#.