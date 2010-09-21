Графические тесты генераторов ПСП

Графические тесты для генераторов псевдослучайных последовательностей.
Функции:
- входная последовательность считывается из файла;
- печать результатов тестов;
- сохранение результатов тестов в графическом файле;
- масштабирование графиков.
Реализованные тесты:
- гистограмма распределения элементов;
- распределение на плоскости;
- проверка серий;
- проверка на монотонность;
- битовая автокорреляционная функция;
- символьная автокорреляционная функция;
- профиль линейной сложности;
- графический спектральный тест.
Язык разработки: C#.