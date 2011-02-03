BigBang

Александр BigBang

 
35 летРоссия/Ставрополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Интересы:

- разработка клиент-серверных приложений баз данных;

- разработка систем автоматизации учета;

- реализация алгоритмов шифрования;

- анализ и разработка алгоритмов.

Среды и языки разработки:

- C#;

- Visual Basic;

- C++;

- Borland Delphi;

- Borland C++ Builder;

- Pascal;

- Assembler x86.

СУБД:

- MySQL;

- MSSQL;

- Borland Interbase;

- SQLite;

- MS Access.

MySQLDelphiSQLite
Портфолио
Базы данных
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Прикладное ПО
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