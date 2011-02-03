Интересы:
- разработка клиент-серверных приложений баз данных;
- разработка систем автоматизации учета;
- реализация алгоритмов шифрования;
- анализ и разработка алгоритмов.
Среды и языки разработки:
- C#;
- Visual Basic;
- C++;
- Borland Delphi;
- Borland C++ Builder;
- Pascal;
- Assembler x86.
СУБД:
- MySQL;
- MSSQL;
- Borland Interbase;
- SQLite;
- MS Access.
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