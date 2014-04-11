http://inline-soft.com/solutions/inlineprotect

InlineProtect – решение, предназначенное для защиты и контроля корпоративной сети. С помощью InlineProtect вы можете быть уверенным, что любая рабочая станция, находящаяся как в локальной сети, так и удаленно (VPN) соответствует политике безопасности вашей компании.

InlineProtect имеет большой встроенный набор сценариев для различных политик - поддержка контроля за своевременным обновлением ПО от всех крупных производителей (Microsoft, Adobe, Google и т.д.), проверки работы антивируса и актуальности его баз данных (Kaspersky, Dr. Web, Symantec, ...), наличием и состоянием нежелательных программ (ICQ, Skype, торрент-трекеры и пр.), мониторингом запущенных программ и сервисов, конфигураций рабочих станций, и многие другие.

Вы можете создавать свои сценарии (используя графический интерфейс или специально разработанный скриптовый язык InproScript) используя наборы готовых выражений и проверок - а при необходимости и использовать скриптовые запросы, в том числе WMI, гибко настраивать политики для различных групп пользователей (используя, в том числе, интеграцию с Active Directory), информировать пользователей о планируемых изменениях в политике безопасности через систему оповещений, просматривать информацию по всем системам в вашей сети используя развитую систему отчетности (в том числе через Web), а также использовать богатый набор других возможностей InlineProtect, о которых мы с радостью вам расскажем!