Java UDP Chat

http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=910797

Bazarbox 2007 это чат для локальных сетей, работающий на виртуальной машине Java с использованием UDP протокола. Нету никаких клиентов-серверов, только peer-to-peer, что есть отличительным преимуществом.

В Проэкте реализированы:

-Работа с UDP протоколом

-Работа с файлами

-Работа с Swing интерфейсом

-Многое другое

Проэкт протестирован, и оценен професионалами. Был использован как вступительный проэкт на серьезную фирму.

Исходники можна приобрести по ссылке:

http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=910797