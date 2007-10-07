Java UDP Chat

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http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=910797
Bazarbox 2007 это чат для локальных сетей, работающий на виртуальной машине Java с использованием UDP протокола. Нету никаких клиентов-серверов, только peer-to-peer, что есть отличительным преимуществом.
В Проэкте реализированы:
-Работа с UDP протоколом
-Работа с файлами
-Работа с Swing интерфейсом
-Многое другое
Проэкт протестирован, и оценен професионалами. Был использован как вступительный проэкт на серьезную фирму.
Исходники можна приобрести по ссылке: