Кассовый модуль - внедрен в эксплуатацию

Программа для сети розничных магазинов.

Оперативный учет движения и остатков товара.

Проведение операций через ККМ (продажи/возрат/скидка(чтение штрих-кодов с ДК) ).

Оформление заказа/спецзаказа/возврата/списания/недовложения.

Обмен данными с ЦО по FTP (свой клиент).

Обновление баз и отсылка данных по операциям в XML.

Предварительное / окончательное принятие товара, проведение инвентаризации и т.д.

Delphi + MySQL.