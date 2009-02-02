Кассовый модуль - внедрен в эксплуатацию
Прикладное ПО
Добавлена314 просмотров
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа для сети розничных магазинов.
Оперативный учет движения и остатков товара.
Проведение операций через ККМ (продажи/возрат/скидка(чтение штрих-кодов с ДК) ).
Оформление заказа/спецзаказа/возврата/списания/недовложения.
Обмен данными с ЦО по FTP (свой клиент).
Обновление баз и отсылка данных по операциям в XML.
Предварительное / окончательное принятие товара, проведение инвентаризации и т.д.
Delphi + MySQL.