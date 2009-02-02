Расписание операторов - рабочая (недоработанная)
Прикладное ПО
Добавлена331 просмотр
15 лет назад
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Автоматическое составление расписания для операторов на месяц в разрезе место-смена-человек.
Учет приоритета места, учет количества смен/часов для операторов и т.д.
Выгрузка расписания в таблицу EXCEL.