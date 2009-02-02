Расписание операторов - рабочая (недоработанная)

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
331 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Автоматическое составление расписания для операторов на месяц в разрезе место-смена-человек.

Учет приоритета места, учет количества смен/часов для операторов и т.д.

Выгрузка расписания в таблицу EXCEL.