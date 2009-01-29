Компонент для построения 3D сцен

Компонент предназначен для отображения сцен, с использованием простых объектов и просмотра полученной сцены используя вид от первого лица.

Основные характеристики компонента

- Движок разработан на OpenGL в среде Delphi 2007

- Программное размещение объектов в сцене

- Программное создание собственных объектов различной формы, используя списки треугольников

- Перемещение камеры по 3 направлениям и обзор с помощью мыши

- Сохранение и загрузка сцены