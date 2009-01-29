Компонент для построения 3D сцен
Прикладное ПО
Добавлена374 просмотра
15 лет назад
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Компонент предназначен для отображения сцен, с использованием простых объектов и просмотра полученной сцены используя вид от первого лица.
Основные характеристики компонента
- Движок разработан на OpenGL в среде Delphi 2007
- Программное размещение объектов в сцене
- Программное создание собственных объектов различной формы, используя списки треугольников
- Перемещение камеры по 3 направлениям и обзор с помощью мыши
- Сохранение и загрузка сцены