Конфигуратор базы данных ОАО "ЧЭМК"

Программа конфигурации объектно-реляционной базы данных (PostgreSQL). Данная БД предназначена для учета топливо-энергетических ресурсов Челябинского электрометаллургического комбината (ОАО “ЧЭМК”). В БД хранится информация о потреблении электрической энергии и мощности ОАО “ЧЭМК”, его технологического оборудования и выделенных подразделений комбината.

Технологии:

языки: C++, SQL

API PostgreSQL (pqlib), VCL, WinApi, TCP/IP, UDP