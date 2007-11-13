Конфигуратор базы данных ОАО "ЧЭМК"

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Программа конфигурации объектно-реляционной базы данных (PostgreSQL). Данная БД предназначена для учета топливо-энергетических ресурсов Челябинского электрометаллургического комбината (ОАО “ЧЭМК”). В БД хранится информация о потреблении электрической энергии и мощности ОАО “ЧЭМК”, его технологического оборудования и выделенных подразделений комбината.
Технологии:
языки: C++, SQL
API PostgreSQL (pqlib), VCL, WinApi, TCP/IP, UDP