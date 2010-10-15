Курсовая по ТАУ и программированию

Создано приложение, позволяющее осуществить частотный анализ передаточных функций на C++ Builder. Приложение должно обеспечивать: 1)Ввод передаточной функции разомкнутой системы пользователем в виде текстовой записи формулы либо массивов коэффициентов полиномов. 2)Построение основных частотных: - амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ); - логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ) - логарифмическая фазочастотная характеристика(ЛФЧХ); - годограф Михайлова. 3)Задание значений верхней и нижней частот частот и количество точек для построения. 4)Определение свойств системы на основе частотных характеристик: - устойчивость/неустойчивость/нахождение на границе устойчивости (критерий Найквиста для АФЧХ и критерий Михайлова для годографа Михайлова); - запасы устойчивости по фазе и амплитуде ; 5)Сохранение исходных данных и результатов анализа в виде текстового отчета в файл.