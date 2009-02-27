Массовый конвертер PNG + упаковщик

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
308 просмотров
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Программа для конвертации большого количества картинок в PNG, с возможностью изменения размеров, цвета, добавление мозайки.

Конвертируюся, сжимаются в один файл (для передачи).

Вторая часть программы распаковывает этот файл, и достает картинки PNG.