Удаленное управление компьютером

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
303 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Программа для удаленного управления компьютером через ICQ. Позволяет быстро и удобно управлять компьютером с других компьютеров или с мобильного телефона, с любой точки планеты, где есть интернет.

Можно сказать, аналог icq-бота