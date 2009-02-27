Удаленное управление компьютером
Прикладное ПО
Добавлена303 просмотра
15 лет назад
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Программа для удаленного управления компьютером через ICQ. Позволяет быстро и удобно управлять компьютером с других компьютеров или с мобильного телефона, с любой точки планеты, где есть интернет.
Можно сказать, аналог icq-бота