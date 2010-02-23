Менеджер Приложений (МП) – главная программа информационной системы (ИС) предприятия, из которой осуществляется запуск других приложений и подсистем. При запуске МП регистрирует вход пользователя в систему и выводит список доступных текущему пользователю программ, функционала и подсистем. МП также осуществляет контроль актуальных версий приложений и модулей подсистем на машине пользователя.

Менеджер Приложений реализует двухуровневую систему безопасности доступа к информации компании. Т.к., помимо приложений, МП также реализует хранилище прочей информации, он может быть использован и как корпоративный портал для документов разного уровня доступа.

Также, посредством Менеджера Приложений можно поднять более ранние версии загружаемых модулей, что делает невозможным «вдруг случайное затирание» сделанных ранее изменений. Для корпорации также удобно использовать данный функционал в плане хранения исходников от собственных программных продуктов.

Т.к., МП не имеет привязки к конкретной ИС и предметной области предприятия, он может быть использован для абсолютно любых ИС.

Состав

В программный комплекс Менеджера Приложений входит несколько приложений:

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загрузка/выгрузка модулей ИС. Также история версий по каждому из загруженных модулей

Users

формирование групп и списков пользователей ИС. Установка параметров доступа – имя пользователя и пароль. Также, ввод сопутствующей информации по пользователю – ФИО и т.д.

Modules

формирование структуры элементов МП, с назначением на каждый элемент списка пользователей с соответствующими правами доступа. Также, при работе с составом каждого элемента МП, можно установить порядок и параметры запуска модулей, входящих в состав элемента МП

Loader

Загрузчик модулей на машину пользователя. При установке МП на машину пользователя достаточно одного этого файла. При запуске, первым делом проверяет версию МП и закачивает, если необходимо, на машину пользователя актуальную версию МП

Appman

собственно, сам Менеджер Приложений. При запуске требует регистрации пользователя в системе. Отображает древовидный список подсистем и приложений, доступных зарегистрированному пользователю. Осуществляет запуск приложений и контроль версий