MS TweakXP
Прикладное ПО
Добавлена100 просмотров
13 лет назад
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http://soft.oszone.net/program/4826/MS_TweakXP/
Программа дает возможность тонко настроить Вашу систему для повышения ее производительности до 30%.
Каждая функция имееть детальную информацию и справку,
а простой интерфейс дает возможность каждому с легкостю пользыватся программой.