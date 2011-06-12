http://soft.oszone.net/program/4826/MS_TweakXP/

Программа дает возможность тонко настроить Вашу систему для повышения ее производительности до 30%.

Каждая функция имееть детальную информацию и справку,

а простой интерфейс дает возможность каждому с легкостю пользыватся программой.