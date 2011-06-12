MS TweakXP

Прикладное ПО
Добавлена
13 лет назад
100 просмотров
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http://soft.oszone.net/program/4826/MS_TweakXP/

Программа дает возможность тонко настроить Вашу систему для повышения ее производительности до 30%.

Каждая функция имееть детальную информацию и справку,

а простой интерфейс дает возможность каждому с легкостю пользыватся программой.