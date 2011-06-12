http://download.cnet.com/StopAutorun/3000-2162_4-10851566.html

В последнее время большинство вирусов распространяется благадоря авторанам на сменных носителях, но не всегда антивирусы быстро обнаруживают вредоносные коды. Для решения этой проблемы Вашему вниманию предоставляется даное програмное решение. Эта программа не заменяет антивирус, а лишь дополняет его. С помощью нового алгоритма StopAutorun обнаруживает даже новые неизвестные вредоносные программы и ведет наблюдение за системной папкой Windows, обеспечивая большую защиту. StopAutorun будет постоянно наблюдать за жесткими дисками и сменными носителями и защищат Вас от троянов и вирусов.