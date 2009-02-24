Программа для создания нейронных сетей и последующего их обучения к распознаванию графических образов. Разработана библиотека классов позволяющая работать с нейронными сетями. Ее основные функции: создание, обучение нейронной сети, сохранение сети и ее загрузка в программу (XML), задание параметров обучения сети, контроль процесса обучения сети посредством специальных функций вычисления ошибки (среднеквадратичная, процентное отношение), возможность "защумлять" образы при обучении.