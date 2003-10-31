Обработка картинки со статистикой

Скрипт обрабатывает статистику со скрина пользователя со статистикой стран аудитории каналов в круговой диаграмме. Определяются вспомогательные функции определения доминантных цветов (распространённые цвета изображения и число пикселей, содержащие этии цвета) и цветового расстояния (характеризующее схожесть двух цветов).

Обрабатываются прямоугольники с названиями языков. Через функцию определяются 3 доминантных цвета (учитывая еще и цвет текста и фона) и выделяется цвет фона. Также через иные функции идёт распознавание текста с этого участка. Собранные данные формируются в двумерный массив и отправляется в функцию определения процентов на диаграмме. Определяется площадь самой диаграммы по формуле площади круга. Далее определяются доминантные цвета (учитывая цвет текста и фона) и устраивается проход по данным, переданным ранее в эту функцию. Для каждой записи определяется ближайший цвет среди доминантных через цветовое расстояние. Но нужно также учесть, что это расстояние не должно быть больше определённого значения, чтобы цвет соответствовал действительности, и через количество этих цветов щаписываем процент по формуле. В противном же случае эти данные заносим в список "нераспознанно" (это вынужденная мера используется всвязи с чрезмерным jpg сжатием). Далее для всех неопределённых цветов (они неопределены, так как составляют сотые доли процента и размазываются между других цветов) считается их общий процент, и для каждой записи записывается общий процент