Телеграм бот + CRM система

Telegram бот на php для продажи кальянов + собственная CRM система

Разработано 2 бота: для пользователей и для курьеров.

Пользователь имеет возможность выбора товара из списка товаров, а также продвинутый выбор товара. Интегрирована платежная система.

Курьер может выбрать заказ. Во время работы, курьер отправляет боту свое геоположение, по пройденному расстоянию рассчитывается его зп.

В СРМ системе доступна вся информация о товарах, заказах, пользователях. Возможность взаимодействия с курьерами, чат с пользователями.