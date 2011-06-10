Обработка прайс-листов

Прикладное ПО
Добавлена
13 лет назад
278 просмотров
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http://gallardo-brilliance.ru/

Обработка прайс-листов от различных поставщиков с помощью макросов в Excel для магазина http://gallardo-brilliance.ru/

Из прайс-листов нескольких фирм определяется наличие остатков товаров с указанием параметров при необходимости.