Обработка прайс-листов
Прикладное ПО
Добавлена278 просмотров
13 лет назад
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Обработка прайс-листов от различных поставщиков с помощью макросов в Excel для магазина http://gallardo-brilliance.ru/
Из прайс-листов нескольких фирм определяется наличие остатков товаров с указанием параметров при необходимости.