ПО для проведения викторины

Добавлена
7 лет назад
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ПО состоит из серверной и клиентской части.  

Серверная часть позволяет регистрировать участников, составлять вопросы, создавать команды и турниры. Так же позволяет проводить турниры. 

Клиентская часть ПО непосредственно для участника. С помощью него участник принимает участие в турнире. 

Клиентская часть взаимодействует с ПО управления роботом получая информацию о необходимости задать очередной вопрос или о финишировании роботом эстафеты. 

В конце викторины ПО сервера подводит итог по викторине расставляя баллы всем участникам.