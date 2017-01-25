ПО для проведения викторины

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ПО состоит из серверной и клиентской части.
Серверная часть позволяет регистрировать участников, составлять вопросы, создавать команды и турниры. Так же позволяет проводить турниры.
Клиентская часть ПО непосредственно для участника. С помощью него участник принимает участие в турнире.
Клиентская часть взаимодействует с ПО управления роботом получая информацию о необходимости задать очередной вопрос или о финишировании роботом эстафеты.
В конце викторины ПО сервера подводит итог по викторине расставляя баллы всем участникам.