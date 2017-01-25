ПО конфигуратор - алгоритмов для робота

ПО предназначено для графического программирования алгоритмов поведения робота.

И дальнейшего выполнения заданных алгоритмов.

ПО состоит из двух частей:

1. Конфигуратор – позволяет создавать графический интерфейс пользователя и связывать сч событиями интерфейса различные алгоритмы которые так же создаются в этом конфигураторе.

2. Исполнитель – позволяет запускать созданные в конфигураторе проекты на исполнение.