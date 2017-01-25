ПО конфигуратор - алгоритмов для робота

Добавлена
7 лет назад
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ПО предназначено для графического программирования алгоритмов поведения робота. 

И дальнейшего выполнения заданных алгоритмов. 

ПО состоит из двух частей: 

1. Конфигуратор  – позволяет создавать графический интерфейс пользователя и связывать сч событиями интерфейса различные алгоритмы которые так же создаются в этом конфигураторе. 

2. Исполнитель – позволяет запускать созданные в конфигураторе проекты на исполнение.