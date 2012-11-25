ПО для весового дозатора

Borland C++, MySQL, COM-port, Skin AlphaControls

Программа работает с двумя устройствами подключенными на разные порты.

Производится опрос состояний регистров устройства МИК-52 и при необходимости опрашивает весовой терминал КОДА-2. После успешного взвешивания программа сообщает об этом контроллеру МИК-52.

Полученная информация о весе груза сохраняется в БД MySQL.