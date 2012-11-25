ПО для весового дозатора

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Borland C++, MySQL, COM-port, Skin AlphaControls
Программа работает с двумя устройствами подключенными на разные порты.
Производится опрос состояний регистров устройства МИК-52 и при необходимости опрашивает весовой терминал КОДА-2. После успешного взвешивания программа сообщает об этом контроллеру МИК-52.
Полученная информация о весе груза сохраняется в БД MySQL.