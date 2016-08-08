AGSoft

Алексей Головин AGSoft

 
44 годаУкраина/Харьков
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Borland C++, MySQL
MySQL
Портфолио
Базы данных
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#644
Прикладное ПО
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#963