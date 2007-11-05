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http://home.nikisoft.ru/weatherinformer.exe
Погодный информер.
Висит в трее и через определенные промежутки времени опрашивает мой ресурс, который, в свою очередь, берет данные с Гисметео в виде XML.
Имеется возможность настривать цвета, отображаемые метеопараметры, частоту опроса ресурса и частоту появления информера на экране, настройка эффектов (прозрачность, плавное появление и сокрытие).