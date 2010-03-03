Прием платежей за услуги связи

Программа «Приема платежей за услуги связи» разработана по заказу двух банков г. Запорожья.

Основанием для разработки является Техническое задание по разработке программно – аппаратного комплекса электронного обмена между базами данных оплаты услуг электросвязи Запорожского филиала ОАО «Укртелеком» 2000-2006 г.

База данных с информацией о начислениях разработана на СУБД Cache InterSystems Corp

Связь с БД осуществляется поверх протока TCP/IP с использованием специального протокола обмена, который был разработан для создания рабочих мест кассиров «Укртелеком». Прямого доступа к БД нет.

Протокол обмена насчитывает в себе 19 команд запросов/ответов. Предусмотрена специальная авторизация на сервере. Команды при обмене с сервером кодируются специальным образом.

Программа предназначена для приема платежей за услуги связи Запорожского филиала ОАО «Укртелеком».

Программа передает информацию с рабочего места кассира о приеме платежа за услуги электросвязи в режиме ON-LINE. Через программу не производится непосредственного перечисления денежных средств, программа подтверждает оплату, произведенную через банк. Принятые средства перечисляются на банковские счета через отдельную программу.

Кроме того в интерфейсе программы предусмотрено получение информации о задолженности за услуги связи с частичной их расшифровкой.

Основные функции программы

1. Просмотр информации по принятым платежам за текущий день.

2. Поиск абонента по телефону или фамилии.

3. Получение информации о задолженности.

4. Получение данных о начислениях за предыдущий расчетный период.

5. Получение данных о начислениях за текущий расчетный период.

6. Передачи информации об оплате.

7. Сторнирование переданной оплаты

Требования к входной и выходной информации

Для контроля принятых оплат один раз в сутки Исполнитель передает Заказчику файл определенной структуры.

Программа реализована на Delphi 7, протокол обмена TCP/IP реализован на базе Socket компонентов. Создана оригинальная процедура кодирования команд обмена с сервером.

Поставляется программа в виде установочного модуля с интерактивным хелпом в формате .HLP.