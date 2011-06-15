Приложение для консалидации прайс-листов в формате Excel от нескольких поставщиков

- независимость от расположения данных в прайс-листах

- предварительная обработка данных (словари синонимов, словари удаление/замена, словарь исключений (цвета, фирмы производители))

- профили форрмирования конечного прайс-листа (например только аудио-/фото-/видеотехника, только бытовая техника и т.п.)

- не требует установленного на конечном компьютере MS Excel

Реализация .NET