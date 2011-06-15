Приложение для консалидации прайс-листов
Прикладное ПО
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13 лет назад
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Приложение для консалидации прайс-листов в формате Excel от нескольких поставщиков
- независимость от расположения данных в прайс-листах
- предварительная обработка данных (словари синонимов, словари удаление/замена, словарь исключений (цвета, фирмы производители))
- профили форрмирования конечного прайс-листа (например только аудио-/фото-/видеотехника, только бытовая техника и т.п.)
- не требует установленного на конечном компьютере MS Excel
Реализация .NET