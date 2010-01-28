Программа календарного планирования для строительной фирмы.

Написана на C++Builder + Firebird. Поддерживает загрузку документов в стандарта АРПС (Ассоциация Разработчиков Программного обеспечения для Строительства), ручную и автоматическую планировку графиков, содержит разнообразное отображение результатов в графиках и таблицах разных видов, поддерживает вывод отчётов в OpenOffice.