Программа календарного планирования
Прикладное ПО
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14 лет назад
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Программа календарного планирования для строительной фирмы.
Написана на C++Builder + Firebird. Поддерживает загрузку документов в стандарта АРПС (Ассоциация Разработчиков Программного обеспечения для Строительства), ручную и автоматическую планировку графиков, содержит разнообразное отображение результатов в графиках и таблицах разных видов, поддерживает вывод отчётов в OpenOffice.