Программа, предназначенная для внесения информационного наполнения новостного портала (текстовая, графическая и табличная информация). Кроме того, программа предоставляет возможность задавать форматирование структурных единиц сайта.

В рамках данного проекта разработан также "скелет" сайта, который может обслуживать программа управления новостным порталом.