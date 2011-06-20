Программа управления новостным порталом
Прикладное ПО
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13 лет назад
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Программа, предназначенная для внесения информационного наполнения новостного портала (текстовая, графическая и табличная информация). Кроме того, программа предоставляет возможность задавать форматирование структурных единиц сайта.
В рамках данного проекта разработан также "скелет" сайта, который может обслуживать программа управления новостным порталом.