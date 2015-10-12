Программа управления уличным освещением

Программа разработана для удаленного управления уличным освещением.
Функции:
- настройка параметров контроллера освещения
- считывая текущих настроек, состояний датчиков и реле
- ручного включения или выключения освещения
Программа взаимодействует с OPC-сервером Lectus, который производит опрос контроллера.
Кроме разработки программы управления, мною был запрограммирована логическая часть контроллера, а также выполнена настройка OPC-сервера.
Контроллер может включать и выключать освещение автоматически с учетом датчика освещенности и расписания ночных часов, а также по команде оператора.