Программа управления уличным освещением

Программа разработана для удаленного управления уличным освещением.

Функции:

настройка параметров контроллера освещения

считывая текущих настроек, состояний датчиков и реле

ручного включения или выключения освещения

Связь с контроллером осуществляется через GSM сеть в режиме GPRS или в режиме CSD (передача данных в голосовом канале).

Программа взаимодействует с OPC-сервером Lectus, который производит опрос контроллера.

Кроме разработки программы управления, мною был запрограммирована логическая часть контроллера, а также выполнена настройка OPC-сервера.

Контроллер может включать и выключать освещение автоматически с учетом датчика освещенности и расписания ночных часов, а также по команде оператора.