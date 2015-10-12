Система учета электроэнергии Энергоменеджер

Программный продукт предназначен для организации автоматизированного учета электроэнергии в организации.
Основные функции:
- ведение картотеки приборов учета
- сбор информации (значения энергии за получасовой интервал, показания счетчиков на начало суток начало месяца, текущие показания, параметры качества электроэнергии, журналы событий приборов учета) с микропроцессорных приборов учета и устройств сбора и передачи данных (УСПД) по различным каналам связи
- создание разветвленной древовидной структуры расчетных групп, объединяющих измерительные каналы с различных приборов учета
- формирование более 50-ти видов различных отчетных форм по любой расчетной группе
- встроенный редактор отчетов
- экспорт отчетных форм в различные форматы (PDF, Excel, Word, HTML и др.)
- построение графиков различного вида и векторных диаграмм
- отправка информации по электронной почте в специальных форматах, используемых на рынке электроэнергии
- Картотека приборов учета
- Модуль сбора данных
- Модуль отчетных форм
- Модуль отправки информации
Имеется возможность централизованного обновления программных компонентов на рабочих местах пользователей.
Возможности системы можно оценить на примере одной из организаций:
- более 8000 опрашиваемых приборов учета
- более 100 рабочих мест пользователей
- база данных более 100 Гб