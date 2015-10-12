Система учета электроэнергии Энергоменеджер

Программный продукт предназначен для организации автоматизированного учета электроэнергии в организации.

Основные функции:

ведение картотеки приборов учета

сбор информации (значения энергии за получасовой интервал, показания счетчиков на начало суток начало месяца, текущие показания, параметры качества электроэнергии, журналы событий приборов учета) с микропроцессорных приборов учета и устройств сбора и передачи данных (УСПД) по различным каналам связи

создание разветвленной древовидной структуры расчетных групп, объединяющих измерительные каналы с различных приборов учета

формирование более 50-ти видов различных отчетных форм по любой расчетной группе

встроенный редактор отчетов

экспорт отчетных форм в различные форматы (PDF, Excel, Word, HTML и др.)

построение графиков различного вида и векторных диаграмм

отправка информации по электронной почте в специальных форматах, используемых на рынке электроэнергии

Картотека приборов учета

Модуль сбора данных

Модуль отчетных форм

Модуль отправки информации

База данных реализована на MS SQL.

Имеется возможность централизованного обновления программных компонентов на рабочих местах пользователей.

Возможности системы можно оценить на примере одной из организаций: