Система учета электроэнергии Энергоменеджер

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Программный продукт предназначен для организации автоматизированного учета электроэнергии в организации.

Основные функции:

  • ведение картотеки приборов учета
  • сбор информации (значения энергии за получасовой интервал, показания счетчиков на начало суток начало месяца, текущие показания, параметры качества электроэнергии, журналы событий приборов учета) с микропроцессорных приборов учета и устройств сбора и передачи данных (УСПД) по различным каналам связи
  • создание разветвленной древовидной структуры расчетных групп, объединяющих измерительные каналы с различных приборов учета
  • формирование более 50-ти видов различных отчетных форм по любой расчетной группе
  • встроенный редактор отчетов
  • экспорт отчетных форм в различные форматы (PDF, Excel, Word, HTML и др.)
  • построение графиков различного вида и векторных диаграмм
  • отправка информации по электронной почте в специальных форматах, используемых на рынке электроэнергии
Система состоит из нескольких программных модулей:

  • Картотека приборов учета
  • Модуль сбора данных
  • Модуль отчетных форм
  • Модуль отправки информации
База данных реализована на MS SQL.

Имеется возможность централизованного обновления программных компонентов на рабочих местах пользователей.

Возможности системы можно оценить на примере одной из организаций:

  • более 8000 опрашиваемых приборов учета
  • более 100 рабочих мест пользователей
  • база данных более 100 Гб
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