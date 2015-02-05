Программный комплекс "ПОЯС"

Программа "ПОЯС" - многофунциональный программный комплекс для решения таких задач как оптимальный раскрой заготовок на полотне гофроагрегата, оптимальная укладка ящиков с готовой продукцией, а также ящиков в сложенном виде (для отгрузки заказчику) на поддон и в контейнер. Расчёт предельной нагрузки ящика заданных размеров, определение марки гофрокартона, укладка изделий в ящик, группировка изделий по ящикам, расчёт площади развертки, база данных типов ящиков FEFCO, ГОСТов и многие другие задачи.