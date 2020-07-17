Програмний модуль «Списання майна», призначен для автоматизації процесу списання військового майна в органах військового управління, об'єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, центрах, базах, закладах охорони здоров'я таустановах Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони України

Програма створена в допомогу начальникам різних служб забезпечення органів військового управління.

Нормативною основою програми є такі накази МВСУкраїни, як: №25 від 17.01.2017г., №475 від 07.06.2017, № 1384 від 06.11.2015 та інші законодавчі документи. А також, аналогічні їм, накази МО України, наприклад, № 17 від 12.01.2015.