Python. Бот для отложённого автопостинга в вк

Заказчику нужен был бот для автоматического постинга во ВКонтакте постов с определённым через n-ное время, в нескольких группах. Я решил данную проблему при помощи Telegram Bot API и pyppeteer. Так же есть возможность настройка бота через его кнопки управления. Перед отправкой поста он проверяет ближайшие посты, и если среди них есть старый пост, то новый он отправлять не будет. Так же, если аккаунт станет по какой-то причине не доступен - он перейдёт на следующий, или же все доступные аккаунты вообще закончатся - выключится, предупреждая об этом пользователя в каждом случае.

Ссылка на результат работы с заказчиком -> https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/bot-dlya-postinga-v-vk-1154290/