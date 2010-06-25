Расчет траектории движения планет

http://ru.wikipedia.org/wiki/Эфемерида

Эфемериды

(от греч. ephemeris, род. падеж ephemeridos — дневник), таблицы, сборники таблиц, содержащие значения переменных астрономических величин, предвычисленные для ряда последовательных моментов времени.

Эфемерида, в астрономии — таблица предвычисленных небесных координат Солнца, Луны, планет и других астрономических объектов на последовательные моменты времени, например, на каждый час.

Эфемериды, в частности, используются для определения координат наблюдателя.

В данном проекте использовались Эфимириды с сайта NASA, подробна информация тут:

http://iau-comm4.jpl.nasa.gov/access2ephs.html

Эфимириды содержат сведения о скорости движения небесного тела, содержат сведения необходимые ля расчета положения небесных тел в ЛЮБОЕ заданное времяв вплоть до минут! Эфимириды вычисляются на основе математических теорий движения небесных тел и достаточно точны.

По Эфимиридам с сайта NASA расчитывались траектории движения планет:

Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, а так же Барицентра Земля-Луна, Геоцентрики Луны и движение Солнца.