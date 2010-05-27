Экспорт картинок из EXCEL-файла

http://playdorado.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=261&category_id=18&option=com_virtuemart&Itemid=55&vmcchk=1&Itemid=55

Задачи:

• чтение из XLS файлов (прайс-листы) картинок и сохранение их во внешнем файле изображения с определенным именованием (артикль, столбец картинки, может ее порядковый номер и т.п.)

• необходимо разработать ПО с минимальным пользовательским интерфейсом для: 1) выбора столбца с артиклем; 2) выбора (или автоматического нахождения) начала товаров (первая строка после шапки); 3) выбор или автоматическое определение файла с КАРТИНКАМИ и файла со ссылками вместо картинок.

Программа была написана на C# в Visual Studio 2008 с уникальными алгоритмами (различные не прямые ссылки на изображения) по чтению и изменению данных на ластах книги EXCEL.

Была возможность экспортировать картинки (они хранились как объекты или ввиде внешних ссылок) в полном размере и с одновременным масштабированием и изменением размера для дальнейшей выгрузки в другие прайсы.

Ссылка на проект: http://www.weblancer.net/projects/196449.html

Могу выслать демку для ознакомления.