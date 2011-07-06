Редактор с подсчетом площади фигуры на VB
Прикладное ПО
Добавлена427 просмотров
12 лет назад
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Редактор с подсчетом площади фигуры на VB. Для разомкнутых линий считается только периметр. Текущий рисунок сохраняется в XML с возможностью загрузки,каждую отдельную фигуру можно удалить. Группировка фигур и изменение слоев не выполнены