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Отзывы заказчиков
$15
1 балл
12 лет назад
MySQLSQL
Человек что-то сделал, но качество работы на 1, использовать результат нельзя, всё перепутано и много строк потеряно. Предоплаты не было, поэтому отрицательнный отзыв не ставлю.
Ответный отзыв
Структура базы оказалась сложнее. чем была описана в техзадании, содержала слабоструктурируемые столбцы с нерегулярными повторяющимися группами, требовала многократной ручной переработки и просмотра. Некоторые моменты не были учены(привязка параметров шин к моделям. Приходилось переспрашивать, заказчик на связь выходил редко. Денег я так и не увидел. За отзыв заказчика пришлось заплатить из своего кармана.
$350
0 баллов
13 лет назад
Apache
Пытался сделать, какой-то прототип даже сделал (судя по его словам) но он работал так себе. У ч-ка еще якобы проблемы с инетом (соединения якобы нет по несколько дней) так что ответы от него всегда приходили с задержкой дней в 5.
Ответный отзыв
Целиком согласен с отзывом. Нет предоплаты,нет оплаты частями, нет безопасной сделки. Нужно договариваться об оплате заранее.
$100
0 баллов
13 лет назад
Взял заказ и пропал. Крайне не рекомендаю для сотрудничества данного исполнителя!!!
Базы данных
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#60
Системное программирование
2 отзыва(-2)
от $30
от 3 дней
#600
Прикладное ПО
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1104