gmailthreef

Федоров gmailthreef

 
63 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

JAX-WS

JAX-RS

RESTful

SOAP, WSDL

REST

XML,JSON,Excel,SQL,MySQL,T-SQL,PL-SQL

C++ ,Visual C++, Win32API + MFC

C# System C#+win32.dll WPF WCF

Network, MultiTreading 

PHP OOP, Smarty, Yii, Symfony-2

javaScript

java

VB.Net

Отзывы заказчиков

9998494
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
1 балл
12 лет назад
Изменить структуру базы данных по подбору шин
MySQLSQL
Человек что-то сделал, но качество работы на 1, использовать результат нельзя, всё перепутано и много строк потеряно. Предоплаты не было, поэтому отрицательнный отзыв не ставлю.
Структура базы оказалась сложнее. чем была описана в техзадании, содержала слабоструктурируемые столбцы с нерегулярными повторяющимися группами, требовала многократной ручной переработки и просмотра. Некоторые моменты не были учены(привязка параметров шин к моделям. Приходилось переспрашивать, заказчик на связь выходил редко. Денег я так и не увидел. За отзыв заказчика пришлось заплатить из своего кармана.
Ответный отзыв
vh213
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$350
0 баллов
13 лет назад
Поддержка http over named pipes в apache 2.2 win32
Apache
Пытался сделать, какой-то прототип даже сделал (судя по его словам) но он работал так себе. У ч-ка еще якобы проблемы с инетом (соединения якобы нет по несколько дней) так что ответы от него всегда приходили с задержкой дней в 5.
Целиком согласен с отзывом. Нет предоплаты,нет оплаты частями, нет безопасной сделки. Нужно договариваться об оплате заранее.
Ответный отзыв
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
0 баллов
13 лет назад
Геометрическое моделирование в САПР
Взял заказ и пропал. Крайне не рекомендаю для сотрудничества данного исполнителя!!!
Базы данных
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#60
Системное программирование
2 отзыва(-2)
от $30
от 3 дней
#600
Прикладное ПО
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1104