Система управления сельскохозяйственным складом

Система состоит из программы-сервера и устройства, подключенного к COM-порту.

Сервер отслеживает колебания температуры в ключевых точках склада благодаря датчикам, подключенным к устройству, и по заданному алгоритму производит необходимую вентиляцию.

Так же ведется статистика по времени работы исполнительных устройств и текущей температуре, имеется функция экспорта в Excel.

Возможно подключение к серверу при помощи удаленного клиента, который позволяет дистанционно управлять процессом.