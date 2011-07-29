Система управления сельскохозяйственным складом
Прикладное ПО
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12 лет назад
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Система состоит из программы-сервера и устройства, подключенного к COM-порту.
Сервер отслеживает колебания температуры в ключевых точках склада благодаря датчикам, подключенным к устройству, и по заданному алгоритму производит необходимую вентиляцию.
Так же ведется статистика по времени работы исполнительных устройств и текущей температуре, имеется функция экспорта в Excel.
Возможно подключение к серверу при помощи удаленного клиента, который позволяет дистанционно управлять процессом.