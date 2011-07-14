Sitemap.XML.Creator

Программа для создания XML-файла карты для google, возможность работы с командной строки, автоматическая обработка, заливка на ФТП.

Пример файла конфигурации:

# начало файла конфигурации

# файл-конфигурации разработан по аналогии с Apache конфигуратором

# коментарии начинаются с решётки, пробелы и табуляторы игнорируются

# время автоматического сканирования

AlertTime 12:00:00

# список расширений урлов, которые будут проигнорырованы

# или даже просто хвостов, найдя которые программа их будет игнорировать

# пре и пост-пробелы не учитываюися

.xls

.gif

.png

.jpg

.exe

.rar

.psd

.dll

# список сайтов, с его параметрами

#

# DeepScan - глубина сканирования, целое число

# такс... сайтец клиента) http://www.redbird.te.ua

# глубина сканирования, целое число

DeepScan 2

# параметры для отправки на FTP-сервер

FTPHost 111.ftp.masterhost.ru

FTPLogin u179vo

FTPPassword rap9co

FTPPath styles

# частота обновления сайта

daily

weekly

monthly

# приоритет

1

0.5

0.3

# список урлов, которые не будут включены в список

# конец файла конфигурации