Sitemap.XML.Creator
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Программа для создания XML-файла карты для google, возможность работы с командной строки, автоматическая обработка, заливка на ФТП.
Пример файла конфигурации:
# начало файла конфигурации
# файл-конфигурации разработан по аналогии с Apache конфигуратором
# коментарии начинаются с решётки, пробелы и табуляторы игнорируются
# время автоматического сканирования
AlertTime 12:00:00
# список расширений урлов, которые будут проигнорырованы
# или даже просто хвостов, найдя которые программа их будет игнорировать
# пре и пост-пробелы не учитываюися
.xls
.gif
.png
.jpg
.exe
.rar
.psd
.dll
# список сайтов, с его параметрами
#
# DeepScan - глубина сканирования, целое число
# такс... сайтец клиента) http://www.redbird.te.ua
# глубина сканирования, целое число
DeepScan 2
# параметры для отправки на FTP-сервер
FTPHost 111.ftp.masterhost.ru
FTPLogin u179vo
FTPPassword rap9co
FTPPath styles
# частота обновления сайта
daily
weekly
monthly
# приоритет
1
0.5
0.3
# список урлов, которые не будут включены в список
# конец файла конфигурации