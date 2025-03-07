Special Slat Builder (SSB)

Special Slat Builder — это крупный проект, созданный для украинского предприятия, производящего металлические изделия для строительства. Данная программа значительно упростила работу менеджерам предприятия, так как они могут легко и быстро создавать чертежи заказов. Программа позволяет из нескольких быстро набросанных линий создать полноценный чертеж, так как после ввода правильных параметров автоматически перерабатывает его, чтобы он выглядел корректно.

Реализовано:

Работа с проектами (.ssb), которые можно сохранять и открывать в программе

Добавление комментариев (текста на лист)

Возможность сохранить лист как изображение или сразу распечатать его

Создан справочник со стандартными спецпланками, которые можно импортировать в проект

Автоматическое размещение текста, подписывающего длины линий и значения углов



Special Slat Builder - це великий проект, що був створений для українського підприємства, що виробляє металеві вироби для будівництва. Конкретно ця програма сильно спростила роботу менеджерам підприємства, оскільки ті можуть легко і швидко створювати рисунки замовлень. Програма надає можливість з декількох швидко накиданих ліній зробити повноцінний рисунок, оскільки після надання правильних параметрів автоматично перемальовує його, аби той виглядав правильно.



Реалізовано:

- робота з проектами(.ssb), які можна зберігати та відкривати у програмі

- додавання коментарів(тексту на аркуш)

- можливість зберегти лист як малюнок або одразу надрукувати його

- створений справочник із стандартними спецпланками, що можна імпортувати в проект

- автоматична розстановка тексту, що підписує довжини ліній і значення кутів