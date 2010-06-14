Сравнивалка списка файлов

http://www.weblancer.net/projects/201852.html

Нужно сравнивать лист файл и список файлов на винте,

Удалять с винта того что нет в лист.

1. Берем список файлов с указаных путей и смотрим есть ли

Такое название в листе, если нет ставим в очередь на удаление.

2. Показываем список файлов на удаление и их размер, перед каждым чек бокс,

внизу кнопка удалить обозначеные, обозначить все, убрать обозначения всех.

Есть возможность занести файл в игнор лист правой кнопкой и выбрать опцию, чтобы он его никогда не предлагал удалить если его даже нет в листе

Опции размера окна и другие опции хранить в файле config.ini

Для сравнения с листом нужно убрать из названия файлов _ и в некоторых файлах в конце есть _cd1 _cd2 (все такие окончания которые нужно игнорить вносятся через конфиг)

Лист скачивается нажатием на кнопку в программе, путь к нему указан в конфиге.