Stock – система управления торговым предприятием

Stock – комплексная система управления торговым предприятием, в т.ч. складской учет, товарооборот, расчеты с поставщиками, работа с оптовыми покупателями, система учета продаж для мини-маркетов (в т.ч., для удаленных магазинов), бухгалтерия; система прогнозирования объемов товарооборота, анализа реализации, заказов поставщикам, построение отчетов на основе архивной статистики; система учета продаж для магазинов самообслуживания, мини-маркетов (в т.ч. АРМ кассира)